franciacorta la tenuta malgrado il pessimismo

Nel 2025, il Consorzio Franciacorta ha confermato la stabilità della produzione, nonostante le preoccupazioni degli ultimi mesi. La tenuta della viticoltura, anche con le sfide climatiche e i mercati incerti, si è vista nei numeri che mostrano un leggero aumento delle vendite rispetto all’anno precedente. Questa situazione rassicura i produttori locali, che continuano a investire nella qualità delle bottiglie e nelle tecniche di coltivazione.

Nel 2025 il Consorzio Franciacorta archivia un anno che, letto senza enfasi, racconta una parola sola: tenuta. L’Osservatorio Economico parla di quadro stabile, in linea con le attese, dentro uno scenario macroeconomico e geopolitico che definire complesso è diventato un’abitudine. I consumi restano cauti, ma la denominazione bresciana continua a difendere posizione e prezzo. Il venduto complessivo supera i 18,9 milioni di bottiglie equivalenti, in lieve flessione sul 2024 (-1%). Non un crollo, nemmeno un’accelerazione. Il dato che conta è altrove: il prezzo medio a scaffale resta fermo a 24,45 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

