Franciacorta la tenuta malgrado il pessimismo

Nel 2025, il Consorzio Franciacorta ha confermato la stabilità della produzione, nonostante le preoccupazioni degli ultimi mesi. La tenuta della viticoltura, anche con le sfide climatiche e i mercati incerti, si è vista nei numeri che mostrano un leggero aumento delle vendite rispetto all’anno precedente. Questa situazione rassicura i produttori locali, che continuano a investire nella qualità delle bottiglie e nelle tecniche di coltivazione.

Nel 2025 il Consorzio Franciacorta archivia un anno che, letto senza enfasi, racconta una parola sola: tenuta. L’Osservatorio Economico parla di quadro stabile, in linea con le attese, dentro uno scenario macroeconomico e geopolitico che definire complesso è diventato un’abitudine. I consumi restano cauti, ma la denominazione bresciana continua a difendere posizione e prezzo. Il venduto complessivo supera i 18,9 milioni di bottiglie equivalenti, in lieve flessione sul 2024 (-1%). Non un crollo, nemmeno un’accelerazione. Il dato che conta è altrove: il prezzo medio a scaffale resta fermo a 24,45 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Franciacorta, la tenuta malgrado il pessimismo Il pessimismo di Trump: “La guerra in Ucraina è un casino, la pace è difficile” Il Napoli a Udine cerca la svolta in trasferta malgrado le assenze Il Napoli affronta la trasferta di Udine in un momento cruciale della stagione, tra assenze e impegni ravvicinati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Nel versante sud della Franciacorta i vigneti protetti dal Monte OrfanoNel versante sud della Franciacorta, c’è un rilievo, il Monte Orfano, l’unico di origine marina di età miocenica nell’area padana, così denominato perché isolato da altri. E geologicamente ha protetto ... repubblica.it I 10 migliori Franciacorta scelti dal Gambero RossoLa Franciacorta, regione vitivinicola dell’anno per la rivista Wine Enthusiast, è una zona collinare affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, in Lombardia, in un’area di circa 200 chilometri quadrati ... gamberorosso.it Dai brindisi sul bateau-mouche lungo la Senna con il Franciacorta a quelli nel bellissimo “Grand Palais” con i grandi vini delle Primum Familiae Vini (di cui fanno parte, tra le altre, Marchesi Antinori e Tenuta San Guido), dall’Ambasciata d’Italia, con Pasqua Wi - facebook.com facebook