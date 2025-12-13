Il Napoli a Udine cerca la svolta in trasferta malgrado le assenze

Il Napoli affronta la trasferta di Udine in un momento cruciale della stagione, tra assenze e impegni ravvicinati. Dopo aver battuto la Juventus e perso in Europa, la squadra di Spalletti cerca punti importanti in trasferta per mantenere viva la corsa in campionato, in un tour de force che proseguirà con impegni in Arabia Saudita, Cremona e Roma.

Tempo di lettura: 3 minuti Batte la Juventus, cade a Lisbona ma non c'è tempo per le riflessioni perché il Napoli domani torna in campo a Udine, nell'ambito di un tour de force lontano dal Maradona che porterà gli azzurri in Arabia Saudita per la Supercoppa, poi a Cremona e poi infine in casa della Lazio. Una lunga serie di match che ripropone per gli azzurri l'esame della trasferta, quest'anno il punto debole della squadra che finora ha giocato 10 match fuori casa, vincendone 4 e perdendone 6, con metà dei ko in tutte le partite di Champions non a Napoli. Una strada che Di Lorenzo e compagni vogliono cambiare per rimanere in testa alla classifica.

RUNJAIC ASPETTA I NAPOLETANI Così l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, in un passaggio della sua conferenza stampa prima del match casalingo contro il Napoli: «Sappiamo che metà stadio tiferà Napoli, in Italia funziona così. Sono cose che in Ger - facebook.com facebook

