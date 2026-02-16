Francia morto studente nazionalista | Aggredito da 6 persone

A Lione, Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, è morto dopo essere stato picchiato da sei persone giovedì sera. La lite è scoppiata in strada e ha portato a un'aggressione brutale, che ha lasciato il ragazzo in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre la città si interroga sulle cause di questa violenza.

Lione Sconvolta: Omicidio di uno Studente Nazionalista, Indagini a 360 Gradi e Tensioni Politiche. Lione è sotto shock dopo la morte di Quentin Deranque, 23 anni, deceduto sabato scorso in seguito a un violento pestaggio avvenuto giovedì sera. L'inchiesta è stata ampliata e ora ipotizza l'omicidio volontario, mentre la Francia si interroga sulle cause di una spirale di violenza che ha gettato un'ombra sulle imminenti elezioni comunali. L'aggressione è avvenuta a margine di una conferenza dell'eurodeputata di La France Insoumise (Lfi) Rima Hassan presso l'istituto Sciences Po Lione.