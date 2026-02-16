Francia | Procaccini ' nessuna idea politica può giustificare violenza'

Il deputato Procaccini ha condannato con fermezza ogni forma di violenza, sottolineando che nessuna ideologia politica può giustificare atti violenti. La sua dichiarazione segue la notizia della tragica morte di Quentin, un giovane di 23 anni ucciso durante un agguato a Lione, evento che ha scosso l’opinione pubblica francese.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Provo profondo dolore e sgomento per la morte di Quentin, 23 anni, ferito a morte in un agguato a Lione. Siamo di fronte all'ennesimo episodio di una violenza spietata, balorda e ipocrita, che si maschera dietro lo slogan 'antifascista' e che continua a seminare odio e morte in tutta Europa. Servendosi di chi, anche nelle forze politiche della sinistra, continua a far finta di niente o, peggio ancora, a tollerare e giustificare. Nessuna idea politica può giustificare la violenza. Alla famiglia del giovane e alla Francia libera va tutta la mia vicinanza». Lo afferma l'eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

