Francia | Procaccini ' nessuna idea politica può giustificare violenza'

Da iltempo.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Procaccini ha condannato con fermezza ogni forma di violenza, sottolineando che nessuna ideologia politica può giustificare atti violenti. La sua dichiarazione segue la notizia della tragica morte di Quentin, un giovane di 23 anni ucciso durante un agguato a Lione, evento che ha scosso l’opinione pubblica francese.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Provo profondo dolore e sgomento per la morte di Quentin, 23 anni, ferito a morte in un agguato a Lione. Siamo di fronte all'ennesimo episodio di una violenza spietata, balorda e ipocrita, che si maschera dietro lo slogan 'antifascista' e che continua a seminare odio e morte in tutta Europa. Servendosi di chi, anche nelle forze politiche della sinistra, continua a far finta di niente o, peggio ancora, a tollerare e giustificare. Nessuna idea politica può giustificare la violenza. Alla famiglia del giovane e alla Francia libera va tutta la mia vicinanza». Lo afferma l'eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

francia procaccini nessuna idea politica pu242 giustificare violenza
© Iltempo.it - Francia: Procaccini, 'nessuna idea politica può giustificare violenza'

Scontri Torino, Bonelli (Avs): Su violenza politica Presidente La Russa non può ignorare suo passato – Il video

La tensione a Torino si fa sentire di nuovo.

In Ue si può cambiare rotta, la revisione dell’Ets lo dimostra. Parola di Procaccini

Procaccini afferma che in Europa si può cambiare direzione, come dimostra la revisione dell’Ets.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giovane francese morto. Procaccini (FdI-Ecr): Dolore e sgomento, violenza balorda e ipocrita mascherata da antifascista.