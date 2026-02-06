Scontri Torino Bonelli Avs | Su violenza politica Presidente La Russa non può ignorare suo passato – Il video

La tensione a Torino si fa sentire di nuovo. Questa mattina, gruppi di manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine nel centro della città. L’intervento delle forze di sicurezza è stato rapido, ma ci sono stati alcuni feriti tra i manifestanti. La protesta, iniziata in modo pacifico, è degenerata quando alcuni hanno cercato di forzare le barriere. Sullo sfondo, le parole di Bonelli dell’Avs, che chiede al Presidente La Russa di non ignorare il suo passato sulle violenze politiche. La situazione resta sotto controllo, ma il clima

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “Ora vorrei fare un passaggio indietro nella storia. Era il pomeriggio di giovedì 12 aprile 1973. Quel giorno fu indetta una manifestazione del Movimento Sociale e del fronte della gioventù con l'obiettivo dichiarato di protestare contro la violenza della sinistra. Quella manifestazione fu vietata dalla Questura di Milano per gravi motivi di ordine pubblico. Scesero in piazza il Movimento Sociale e il fronte della gioventù. Ad aprire il cordone c'era Ignazio La Russa, Presidente del Senato, c'era Romano La Russa, attuale assessore. Ebbene, in quella manifestazione una bomba fu lanciata.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Torino Scontri Bruno Vespa accusa Bonelli di “responsabilità politica” per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEO Questa sera a “Cinque Minuti” su Rai 1, Bruno Vespa e Angelo Bonelli si sono scontrati in diretta. Scontri per Askatasuna, Pd: “Violenza inaccettabile”. Bonelli (Avs): “Teppisti criminali che vanno condannati” Le tensioni a Torino sono esplose ancora una volta con scontri tra gruppi legati ad Askatasuna e le forze dell’ordine. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Scontri Torino, Bonelli (Avs): Su violenza politica Presidente La Russa non può ignorare suo passato; Scontri Torino, Bonelli: Da Piantedosi un comizio. Poi la stoccata su La Russa e i cattivi maestri; Scontri per Askatasuna, centrosinistra compatto: Violenza inaccettabile; Scontri a Torino, Bonelli (Avs): Noi non strizziamo l’occhio, chi lo dice lo portiamo in tribunale. Bruno Vespa accusa Bonelli di responsabilità politica per gli scontri avvenuti a Torino | VIDEODurissimo scontro tra Bruno Vespa e Angelo Bonelli nel corso di Cinque Minuti, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 2 febbraio. Nella trasmissione si è parlato del ... tpi.it Scontri Torino, in Consiglio Piemonte cartelli di Fdi contro AvsLa seduta del Consiglio regionale del Piemonte è stata temporaneamente sospesa dopo che Carlo Riva Vercellotti (Fdi) e altri consiglieri dello stesso gruppo hanno mostrato dei cartelli con la scritta ... ansa.it Askatasuna e gli scontri di Torino, la magistratura e l’uscita di Vannacci dalla Lega. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie per averci seguito! facebook "In 15 anni non ho mai visto un attacco così feroce, con una cattiveria allucinante. Volevano farci male!" A parlare è uno dei poliziotti che si trovava a #Torino durante gli scontri. #drittoerovescio x.com

