Icona nazionale o paladina dell’estrema destra? Brigitte Bardot divide la Francia

Brigitte Bardot, figura emblematicamente versatile, ha attraversato diverse fasi della sua vita, lasciando un segno significativo nella cultura francese. Attrice della Nouvelle Vague, cantante e attivista, la sua figura ha suscitato spesso dibattiti, soprattutto per le sue opinioni politiche. La sua scomparsa, avvenuta a 91 anni, ha riacceso riflessioni sul suo ruolo come simbolo nazionale o come figura controversa legata a ideologie di destra.

Attrice simbolo della Nouvelle Vague, icona sexy, cantante, attivista per i diritti degli animali. Brigitte Bardot, morta a 91 anni, è stata tutto questo. Ma anche altro: una paladina dell'estrema destra francese, molto vicina alla famiglia Le Pen e addirittura sposata (in quarte nozze) con un consigliere del patriarca Jean-Marie. Acclamata come la Marilyn Monroe francese, dopo il suo ritiro dalle scene BB fu la prima grande star del cinema a sfruttare fascino e fama per sostenere l'estrema destra transalpina, di cui ha poi appoggiato le istanze per oltre tre decenni.

