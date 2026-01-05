L’Italia si qualifica in United Cup se…Risultato obbligato con la Francia E c’è la questione dei set
L’Italia si qualifica alla United Cup se supera la Francia, con la questione dei set che potrebbe influenzare il risultato. La sfida di domani si presenta come un impegno complesso per la squadra azzurra, decisivo per avanzare ai quarti di finale di questa competizione a squadre miste, che dà il via alla stagione tennistica di alto livello in Australia.
Si preannuncia una missione estremamente complicata quella che dovrà affrontare l’Italia domani per superare la fase a gironi e avanzare ai quarti di finale della United Cup 2026, competizione a squadre miste che apre di fatto la stagione tennistica di alto livello in Australia. Gli azzurri dovranno rasentare la perfezione nel confronto diretto con la Francia per ottenere il ripescaggio come miglior seconda classificata tra i tre raggruppamenti di Perth. I risultati odierni hanno complicato ulteriormente la situazione della nostra Nazionale, che si trovava già spalle al muro dopo aver perso al debutto con la Svizzera vedendo svanire il primo posto nel gruppo C. 🔗 Leggi su Oasport.it
