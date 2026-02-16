Le intense piogge hanno provocato inondazioni nel sud-ovest della Francia, specialmente nelle aree di Gironde e Lot-et-Garonne. Le strade sono sommerse dall’acqua e molte case sono state evacuate. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e chiedono ai cittadini di stare attenti. Un fiume, il Dordogna, ha raggiunto livelli di guardia, mettendo a rischio diverse comunità della regione.

Forti piogge e inondazioni nel sud-ovest della Francia, dove sono state colpite soprattutto le zone di Gironde e Lot-et-Garonne. Al momento si contano almeno due morti e quasi un milione di persone è rimasto senza elettricità nel momento più critico della tempesta. I soccorritori sono costretti a intervenire tramite piccole imbarcazioni che attraversano le acque alluvionali per consegnare provviste alle persone colpite. L’area resta sotto allerta per le inondazioni estreme. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, forti piogge e inondazioni nel sud-ovest del Paese

Una forte tempesta ha colpito la Francia nel fine settimana, provocando allagamenti diffusi nel sud-ovest del Paese.

Il fiume Garonna è uscito dagli argini, provocando l’allagamento di case e strade nel sud-ovest della Francia, dove le piogge intense nelle ultime ore hanno fatto salire rapidamente il livello dell’acqua.

Esondazioni e frane, Nord in ginocchio. Una donna dispersa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.