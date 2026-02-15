Francia le inondazioni persistono nel sud-ovest del Paese | strade e campi allagati

Una forte tempesta ha colpito la Francia nel fine settimana, provocando allagamenti diffusi nel sud-ovest del Paese. Le strade principali e molte campagne sono rimaste sommerse dall’acqua, creando disagi per i residenti e le attività agricole. Le autorità hanno già emesso allerte e stanno lavorando per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Le conseguenze di una forte tempesta hanno continuato a sconvolgere alcune zone della Francia domenica, con persistenti preoccupazioni per le inondazioni nel sud-ovest. La Francia ha registrato due morti legati alla tempesta Nils: uno giovedì nel dipartimento delle Landes e un secondo venerdì nel Tarn-et-Garonne. Dipartimenti come Gironda e Lot-en-Garonne sono stati particolarmente colpiti. Le riprese della pittoresca cittadina di Marmande hanno mostrato l'acqua alluvionale, che ha sommerso strade e alberi, interrompendo la vita quotidiana. La scorsa settimana, l'operatore di rete Enedis ha dichiarato che la tempesta aveva lasciato fino a 900.