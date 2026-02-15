La Garonna rompe gli argini case sommerse nel sud-ovest della Francia

La Réole, 15 feb. (askanews) - Il fiume Garonna è esondato nel sud-ovest della Francia, sommergendo case e strade nei pressi di Marmande e La Réole. Le immagini aeree mostrano vaste aree invase dall'acqua lungo il corso del fiume. Dopo una serie di perturbazioni che hanno colpito la regione, tra cui la violenta tempesta Nils, i dipartimenti della Gironde e del Lot-et-Garonne restano in allerta rossa per rischio inondazioni nel fine settimana.