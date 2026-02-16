Francesco Mazzoleni promessa del ciclismo muore a 18 anni travolto da un’auto a Barzana
Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo, ha perso la vita a 18 anni dopo essere stato investito da un'auto a Barzana. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 175 poco dopo le 14, quando il ragazzo stava pedalando in direzione opposta all’auto coinvolta. La dinamica dello scontro resta ancora poco chiara, ma l’impatto violento ha fatto volare Mazzoleni a diversi metri di distanza, spezzando in due la bicicletta.
La bici spezzata in due. È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e per regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Ciclismo in lutto: Francesco Mazzoleni, 18 anni, muore investito durante un allenamento
Francesco Mazzoleni, 18 anni, è morto dopo essere stato investito mentre si allenava in bicicletta a Barzana, in provincia di Bergamo.
Ciclismo in lutto, Francesco Mazzoleni morto a 18 anni: investito mentre si allenava. Pella: “Lavoriamo per la sicurezza”
Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, è morto dopo essere stato investito mentre si allenava sulle strade di Barzana, in provincia di Bergamo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: a Materia la diretta dell’apertura con Ginevra Negrello.
Francesco Mazzoleni, chi era il ciclista 18enne morto investito da un'auto durante l’allenamentoBarzana, un comune in provicia di Bergamo piange Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo italiano, tragicamente ... msn.com
TRAGEDIA SULLE STRADE. INVESTITO E UCCISO FRANCESCO MAZZOLENI, AVEVA 18 ANNI. IN AGGIORNAMENTOUna tragedia scuote il mondo del ciclismo in una assolata domenica di febbraio: Francesco Mazzoleni, 18enne corridore bergamasco del Team Goodshop Yoyogurt, è stato investito in allenamento e ha perso ... tuttobiciweb.it
È morto Francesco Mazzoleni, aveva 18 anni è stato investito facebook
Tragedia in allenamento: investito e ucciso il 18enne Francesco Mazzoleni x.com