Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo, ha perso la vita a 18 anni dopo essere stato investito da un'auto a Barzana. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 175 poco dopo le 14, quando il ragazzo stava pedalando in direzione opposta all’auto coinvolta. La dinamica dello scontro resta ancora poco chiara, ma l’impatto violento ha fatto volare Mazzoleni a diversi metri di distanza, spezzando in due la bicicletta.

La bici spezzata in due. È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e per regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francesco Mazzoleni, promessa del ciclismo muore a 18 anni travolto da un’auto a Barzana

