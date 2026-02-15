Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, è morto dopo essere stato investito mentre si allenava sulle strade di Barzana, in provincia di Bergamo. La tragedia si è verificata quando il ragazzo pedalava in via Roma, e un’auto lo ha urtato improvvisamente. Le autorità stanno lavorando per migliorare la sicurezza delle strade frequentate dai ciclisti.

Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Francesco Mazzoleni, che oggi pomeriggio è stato investito mentre si allenava sulle strade di casa a Barzana (in provincia di Bergamo). Il 18enne corridore del Team Goodshop Yoyogurt si è scontrato con un’automobile lungo la provinciale 175, sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu, ma purtroppo l’atleta ha perso la vita. Il dilettante, nato l’8 marzo 2007 e residente a Palazzago, ci ha lasciati e la sua dipartita ha riacceso con forma il tema della sicurezza dei ciclisti sulle strade italiane, aspetto su cui è intervenuto anche Roberto Pella, Presidente della Lega Ciclismo Professionistico: “ La morte di Francesco Mazzoleni è una tragedia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclismo in lutto, Francesco Mazzoleni morto a 18 anni: investito mentre si allenava. Pella: "Lavoriamo per la sicurezza"

