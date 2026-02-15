Ciclismo in lutto | Francesco Mazzoleni 18 anni muore investito durante un allenamento

Francesco Mazzoleni, 18 anni, è morto dopo essere stato investito mentre si allenava in bicicletta a Barzana, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo una strada trafficata, quando un’auto lo ha urtato violentemente. La vittima aveva appena iniziato il suo allenamento e si trovava in una zona spesso frequentata dai ciclisti locali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Un tragico incidente ha acceso i riflettori sulla vulnerabilità dei ciclisti sulle strade italiane. A Barzana, in provincia di Bergamo, Francesco Mazzoleni, diciottenne atleta del Team Goodshop Yoyogurt, è deceduto dopo essere stato investito da un'automobile lungo la provinciale 175 durante un allenamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Blu; nonostante l'intervento rapido, l'atleta non ce l'ha fatta. Mazzoleni era nato l'8 marzo 2007 ed era residente a Palazzago. La perdita ha riacceso il tema della protezione dei ciclisti nelle strade, evidenziando la fragilità degli atleti durante l'allenamento e in contesti di contatto con veicoli motorizzati.