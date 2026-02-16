Francesco folle santità Con l’elogio dell’errore

Simone Cristicchi descrive Francesco come un uomo che ha scelto di vivere intensamente, anche sbagliando, perché credeva nel valore dell’errore. La sua passione per la vita e le sue azioni trasgressive hanno fatto di lui una figura unica, capace di sfidare le regole e di mettere in discussione le convenzioni. Con il suo racconto, Cristicchi svela come questa “folle santità” abbia lasciato un segno indelebile, ispirando chiunque abbia il coraggio di seguire il proprio cuore.

Il santo rivoluzionario, l'estremista, l'innamorato della vita. Simone Cristicchi (nella foto) racconta "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" nel suo spettacolo di grande successo, in scena giovedì 19 e venerdì 20 al teatro Carani di Sassuolo, poi sabato e domenica al Comunale di Carpi, dove giovedì 19 Stefano Fresi porterà i tre monologhi di "Dioggene". Al teatro delle Passioni di Modena, da domani a domenica 22 l'evocativo spazio sonoro de "L'amore del cuore", progetto de lacasadargilla con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, al Michelangelo mercoledì 18 la potente confessione autobiografica di Chiara Francini in "Forte e Chiara".