Chi è Francesca Lollobrigida In gara 4 mesi dopo il parto si definisce mamma atleta

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto. Si definisce “mamma atleta” e ha deciso di riprendere l’attività sportiva lasciandosi alle spalle le paure e le difficoltà. Nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste di Roma, ora si prepara per nuove competizioni, dimostrando che con determinazione si può superare qualsiasi ostacolo.

Roma, 7 febbraio 2026 – Tutto comincia sul ghiaccio, passo dopo passo. Francesca Lollobrigida, classe 1991, nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste improvvisate di Roma, è oggi uno dei volti simbolo dello speed skating italiano. Portacolori del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, ha attraversato tre Olimpiadi (Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022) prima di arrivare al momento che l’ha consacrata definitivamente. In Cina ha scritto una pagina storica: argento nei 3.000 metri e bronzo nella mass start, prima donna italiana a salire su un podio olimpico nel pattinaggio di velocità, oltre al ruolo di portabandiera nella cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

