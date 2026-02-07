Chi è Francesca Lollobrigida In gara 4 mesi dopo il parto si definisce mamma atleta

Francesca Lollobrigida torna a gareggiare a soli quattro mesi dal parto. Si definisce “mamma atleta” e ha deciso di riprendere l’attività sportiva lasciandosi alle spalle le paure e le difficoltà. Nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste di Roma, ora si prepara per nuove competizioni, dimostrando che con determinazione si può superare qualsiasi ostacolo.

Roma, 7 febbraio 2026 – Tutto comincia sul ghiaccio, passo dopo passo. Francesca Lollobrigida, classe 1991, nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste improvvisate di Roma, è oggi uno dei volti simbolo dello speed skating italiano. Portacolori del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, ha attraversato tre Olimpiadi (Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022) prima di arrivare al momento che l’ha consacrata definitivamente. In Cina ha scritto una pagina storica: argento nei 3.000 metri e bronzo nella mass start, prima donna italiana a salire su un podio olimpico nel pattinaggio di velocità, oltre al ruolo di portabandiera nella cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Che scuola ha fatto Francesca Lollobrigida, la pronipote di Gina.

Francesca Lollobrigida vuole ancora stupire a Milano-Cortina 2026. Lollobrigida è pattinatrice di velocità su ghiaccio e campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, pronipote dell'attrice Gina

Chi è Francesca Lollobrigida. In gara 4 mesi dopo il parto, si definisce mamma atletaRoma, 7 febbraio 2026 – Tutto comincia sul ghiaccio, passo dopo passo. Francesca Lollobrigida, classe 1991, nata a Frascati e cresciuta tra il Tufello e le piste improvvisate di Roma, è oggi uno dei ... quotidiano.net

