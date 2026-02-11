Francesca Albanese fa infuriare la Francia con la frasi su Israele nemico dell' umanità chieste dimissioni

Francesca Albanese ha scatenato le polemiche in Francia con alcune dichiarazioni su Israele. Ha definito il paese come “nemico dell’umanità”, parole che hanno fatto infuriare l’ambasciata francese. Da Parigi arrivano richieste ufficiali di dimissioni, accusandola di aver preso di mira il popolo israeliano con le sue affermazioni. La vicenda sta creando tensioni tra Italia e Francia, mentre Albanese si difende dicendo che le sue parole sono state interpretate male.

La Francia “condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili” pronunciate da Francesca Albanese per la quale, quindi, chiede le dimissioni. Secondo Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi si sarebbe espressa con parole che “prendono di mira non il governo israeliano (.) ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione”. Articolo in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Francesca Albanese fa infuriare la Francia con la frasi su Israele "nemico dell'umanità", chieste dimissioni Approfondimenti su Francia Israele La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Su Israele parole oltraggiose” La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: «Su Israele parole oltraggiose» La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Onu, la Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese: “Parole offensive contro gli israeliani” x.com «Israele nemico comune dell'umanità», Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: «Parole oltraggiose» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.