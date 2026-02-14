Israele nemico dell’umanità? La verifica sul discorso di Francesca Albanese

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite, ha rischiato il suo incarico per aver pronunciato una frase che, secondo alcuni, dipinge Israele come “nemico dell’umanità”. Tuttavia, quella frase non si trova nel testo ufficiale del suo discorso. Un dettaglio emerso recentemente rivela che le parole sono state fraintese prima che venissero pubblicate.

Una relatrice speciale delle Nazioni Unite rischia il posto per una frase che, nella forma in cui è circolata, non compare nel testo del suo intervento. Dopo il discorso pronunciato il 7 febbraio al Forum di Doha organizzato da Al Jazeera, Francesca Albanese è stata accusata di aver definito Israele «il nemico comune dell’umanità». In Italia la polemica è stata rilanciata da diversi quotidiani e ha trovato un immediato sbocco politico: Fratelli d’Italia ha promosso una petizione per chiederne la rimozione dall’incarico ONU. In Francia il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha annunciato l’intenzione di chiedere ufficialmente le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Francesca Albanese ha scatenato le polemiche in Francia con alcune dichiarazioni su Israele.

Francesca Albanese ha parlato di un "nemico comune dell'umanità".

L’Onu si schiera con Francesca Albanese Marta Hurtado, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, ha detto che Albanese «non ha caratterizzato nessuno Stato come nemico dell'umanità. Invito tutti voi a vedere le sue dichiarazioni». Fallis x.com