Ponte del Paradosso a rischio crollo parte l' iter per i lavori al muro

È stato avviato l'iter per i lavori di consolidamento del muro del Ponte del Paradosso, a rischio crollo. L'area interessata, situata vicino alla fontanella di via del Paradosso, è stata transennata e isolata per garantire la sicurezza. Si tratta di un intervento necessario per preservare l'integrità della struttura e ripristinare la normale fruibilità dello spazio pubblico.

