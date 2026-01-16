Ponte del Paradosso a rischio crollo parte l' iter per i lavori al muro
È stato avviato l'iter per i lavori di consolidamento del muro del Ponte del Paradosso, a rischio crollo. L'area interessata, situata vicino alla fontanella di via del Paradosso, è stata transennata e isolata per garantire la sicurezza. Si tratta di un intervento necessario per preservare l'integrità della struttura e ripristinare la normale fruibilità dello spazio pubblico.
L'angolo transennato a due passi dalla fontanella pubblica di via del Paradosso dopo anni è diventato ormai parte dell'arredo urbano, quasi invisibile agli occhi di chi transita quotidianamente. Dando le spalle a Pianoscarano, sulla sinistra del ponte, la piccola area sommersa dalle foglie secche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
