Il governo fa muro | i fondi restano al Ponte di Messina

Il governo ha deciso di bloccare i fondi destinati al Ponte di Messina. Durante la riunione di ieri, il ministro Nello Musumeci ha aggiornato i colleghi su Niscemi e sulla situazione in Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione di mantenere i soldi fermi fa discutere, mentre il progetto del ponte resta in bilico.

Un disastro annunciato Dopo i 100 milioni iniziali, ulteriori stanziamenti sono stati rimandati ai prossimi cdm. Le opposizioni: Meloni riferisca in parlamento In consiglio dei ministri, ieri, Nello Musumeci ha svolto un'informativa su Niscemi e sulla situazione in Sicilia, Calabria e Sardegna. Dopo aver annunciato la firma sul decreto per istituire una commissione di studio per capire, dal punto di vista amministrativo, che cosa è accaduto nella cittadina siciliana dopo la frana del 1997.

Il governo ha deciso di non spostare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto per affrontare l’emergenza causata dal ciclone.

Il governo sta preparando un nuovo pacchetto di modifiche alla manovra, con particolare attenzione al settore delle imprese.

Ponte sullo Stretto, la denuncia delle associazioni: il governo punta a limitare i poteri della Corte dei conti Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano un decreto che riduce i controlli della Corte e introduce un commissario x.com