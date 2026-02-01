la frana di niscemi palazzo crolla nel precipizio terrore nella zona rossa

La pioggia incessante da tre giorni a Niscemi ha indebolito le pareti del Belvedere, provocando il crollo di un palazzo e creando grande paura tra i residenti. La zona rossa rimane sotto stretta sorveglianza mentre le autorità cercano di mettere in sicurezza l’area.

NISCEMI (Caltanissetta) La pioggia non dà scampo da tre giorni a Niscemi e i crolli sul Belvedere continuano a terrorizzare, con i loro boati sinistri, la popolazione. Ieri la palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, diventata un’icona del dramma di Niscemi con l’auto bianca infilzata nel costato della sua sofferenza, è sprofondata nel burrone, dopo una settimana in agonia sul vuoto. Edifici adiacenti, anche questi in bilico sulla forra argillosa, appaiono squarciati. Dall’alto si vedono frammenti di una vita quotidiana spazzata via: mobili, elettrodomestici, foto appese ai muri che ritraggono famiglie felici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nella zona rossa di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

A Niscemi, la frana continua a muoversi e questa volta ha inghiottito una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci.

