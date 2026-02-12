Frana il costone a Vietri sul mare | sventrata abitazione famiglia sgomberata

Una frana si è abbattuta questa mattina sulla frazione Marina di Vietri sul Mare, causando danni a un'abitazione. La famiglia che viveva nell’edificio è stata fatta evacuare per sicurezza. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni. La strada principale è stata temporaneamente chiusa al traffico. La situazione resta sotto controllo mentre si cercano soluzioni per mettere in sicurezza le abitazioni coinvolte.

Una frana ha danneggiato alcuni edifici nella frazione Marina di Vietri sul Mare (Salerno); una famiglia è stata sgomberata, non risultano feriti.

