Al Teatro del Fuoco va in scena ‘Forza Venite Gente’

15 dic 2025

Il 17 dicembre alle 21, al Teatro del Fuoco, va in scena ‘Forza Venite Gente’, un musical italiano dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi. Con il patrocinio dell’Ente Provincia, si tratta di uno degli spettacoli più apprezzati del teatro musicale nazionale, che celebra la figura del santo e la sua spiritualità attraverso un coinvolgente racconto musicale.

Con il patrocinio dell’Ente Provincia il 17 dicembre alle 21 al Teatro del Fuoco va in scenaForza Venite Gente’, il musical italiano dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, uno degli spettacoli più amati del teatro musicale nazionale. 120 minuti di canto, recitazione e coreografie, per. Foggiatoday.it

