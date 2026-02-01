Domenica con allerta meteo su Bari e provincia | in arrivo forte vento

Domenica allerta meteo su Bari e provincia. La Protezione Civile della Puglia ha annunciato vento forte e maltempo per l’intera giornata. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti.

Si prevede, sul capoluogo regionale, l'arrivo di forti raffiche a burrasca da nord. Da lunedì, invece, un graduale miglioramento La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo per la giornata di domenica 1 febbraio, a causa di un peggioramento delle condizioni del tempo su Bari e provincia. In particolare, l'avviso è valido fino alle 18. Si prevede, sul capoluogo regionale, l'arrivo di venti forti a burrasca da nord, con non pochi disagi in tutta la città. Più in generale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Protezione Civile Regionale

La Protezione Civile regionale ha prorogato fino a mezzogiorno di lunedì 12 gennaio l’allerta meteo su Bari e provincia, a causa di forti venti e mareggiate.

Ultime notizie su Protezione Civile Regionale

