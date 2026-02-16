L’allagamento ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, successivamente riaperta una volta rientrata l’emergenza (circa un'ora dopo) Notte di paura nel Palermitano. Il fiume Imera è esondato nella tarda serata di ieri a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito il capoluogo e la provincia. L’allagamento ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, nell'area tra Campofelice di Roccella e Termini Imerese, nel tratto tra il baglio Himera e lo svincolo di Buonfornello. La strada è stata successivamente riaperta una volta rientrata l’emergenza (circa un'ora dopo).🔗 Leggi su Palermotoday.it

La pioggia continua a cadere sulla Tuscia, causando allagamenti e problemi in diverse zone.

Questa sera un grande incendio ha coinvolto un impianto di trattamento della plastica a Campofelice di Roccella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Forte temporale nel Palermitano, esondato il fiume Imera: statale 113 chiusa e poi riaperta; Allerta gialla a Palermo per vento, mareggiate e temporali: avviso della Protezione Civile; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Temporali, forti venti di burrasca e mareggiate: in Sicilia scatta allerta arancione e gialla, ecco le aree coinvolte.

Meteo 4 febbraio, torna il maltempo: piogge e temporali in arrivo, allerta gialla su tutta l’IsolaUna nuova e veloce perturbazione atlantica è in arrivo sulla Sicilia e riporterà condizioni di diffusa instabilità nella giornata di ... 98zero.com

Buongiorno , forte temporale nell'agrigentino. Bastaaaaaa - facebook.com facebook