Forte temporale nel Palermitano esondato il fiume Imera | statale 113 chiusa e poi riaperta
Un temporale intenso ha provocato l’esondazione del fiume Imera nel Palermitano, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la statale 113. Durante la notte, le piogge abbondanti hanno fatto innalzare il livello delle acque, allagando alcune strade e creando disagi ai residenti. La strada è stata riaperta questa mattina dopo aver messo in sicurezza la zona.
L’allagamento ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, successivamente riaperta una volta rientrata l’emergenza (circa un'ora dopo) Notte di paura nel Palermitano. Il fiume Imera è esondato nella tarda serata di ieri a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito il capoluogo e la provincia. L’allagamento ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 113, nell'area tra Campofelice di Roccella e Termini Imerese, nel tratto tra il baglio Himera e lo svincolo di Buonfornello. La strada è stata successivamente riaperta una volta rientrata l’emergenza (circa un'ora dopo).🔗 Leggi su Palermotoday.it
Pioggia battente sulla Tuscia: strade allagate, Teverina chiusa per frana e fiume Mignone esondato a Tarquinia
La pioggia continua a cadere sulla Tuscia, causando allagamenti e problemi in diverse zone.
Incendio in un impianto di trattamento della plastica: vigili del fuoco in azione, chiusa la statale 113
Questa sera un grande incendio ha coinvolto un impianto di trattamento della plastica a Campofelice di Roccella.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Forte temporale nel Palermitano, esondato il fiume Imera: statale 113 chiusa e poi riaperta; Allerta gialla a Palermo per vento, mareggiate e temporali: avviso della Protezione Civile; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Temporali, forti venti di burrasca e mareggiate: in Sicilia scatta allerta arancione e gialla, ecco le aree coinvolte.
Meteo 4 febbraio, torna il maltempo: piogge e temporali in arrivo, allerta gialla su tutta l’IsolaUna nuova e veloce perturbazione atlantica è in arrivo sulla Sicilia e riporterà condizioni di diffusa instabilità nella giornata di ... 98zero.com
Buongiorno , forte temporale nell'agrigentino. Bastaaaaaa - facebook.com facebook