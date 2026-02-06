Pioggia battente sulla Tuscia | strade allagate Teverina chiusa per frana e fiume Mignone esondato a Tarquinia

La pioggia continua a cadere sulla Tuscia, causando allagamenti e problemi in diverse zone. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, le strade si sono riempite d’acqua e alcune sono state chiuse, come la Teverina a causa di una frana. A Tarquinia, il fiume Mignone è esondato, creando ulteriori difficoltà. Vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine sono intervenuti per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le zone più colpite. La situazione resta critica, con molti residenti

Pioggia incessante e battente su diverse zone della Tuscia nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Le intense precipitazioni hanno provocato numerosi disagi e situazioni di criticità in più punti della provincia di Viterbo, con interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e forze.

