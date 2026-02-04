Incendio in un impianto di trattamento della plastica | vigili del fuoco in azione chiusa la statale 113

Questa sera un grande incendio ha coinvolto un impianto di trattamento della plastica a Campofelice di Roccella. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 in contrada Pista Vecchia. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, cercando di domare il rogo. La statale 113 è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’area è ancora sotto osservazione.

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, in un impianto di trattamento dei rifiuti ed in particolare della plastica, in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello. Sul posto per cercare di domare le fiamme sono al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Campofelice Roccella Impanti Incendio in un impianto di trattamento della plastica, vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogo Questa notte, le fiamme hanno avvolto un impianto di trattamento della plastica in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella. Incendio in un appartamento di Pescarenico, vigili del fuoco in azione Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento di Pescarenico, nel rione di Lecco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Campofelice Roccella Impanti Argomenti discussi: Incendio in un impianto di trattamento della plastica, vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogo; Fotovoltaico e batterie, come prevenire gli incendi e cosa sapere sulla sicurezza degli impianti: accorgimenti e consigli; Incendio in un impianto di rifiuti plastici a Campofelice: in fiamme decine di rotoballe; Incendio all’impianto di gestione rifiuti di San Donnino (FI): nessuna criticità ambientale rilevata. Incendio in impianto rifiuti plastica nel PalermitanoIncendio in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista vecchia (in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello) vicino Palermo. (ANSA) ... ansa.it Incendio in un impianto di trattamento rifiuti di Campofelice di RoccellaCAMPOFELICE DI ROCCELLA – Incendio in un impianto di trattamento rifiuti di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, diverse squadre dei vigili del fuoco ... livesicilia.it Incendio in corso in un impianto di stoccaggio di raccolta differenziata sito tra Campofelice di Roccella e Buonfornello, in provincia di Palermo. Le fiamme, molto alte, si stanno sviluppando intorno alla struttura. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per ridurre l - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.