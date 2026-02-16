Forse educare oggi significa questo | custodire e nutrire lo spazio dell’immaginazione

Francesco P. Nicolaci afferma che, oggi, i giovani sono sommersi da un costante via vai di ascolti e stimoli. Questa situazione rischia di limitare la loro capacità di immaginare e di sognare, poiché l’accesso immediato a tante informazioni riduce il tempo dedicato alla riflessione personale. Un esempio concreto è la quantità di contenuti sui social media che riempiono le giornate dei ragazzi, lasciando poco spazio all’immaginazione.

di Francesco P. Nicolaci* E' un fatto che i giovani, oggi, siano immersi in un flusso continuo di voci. Sui social, sugli schermi, nelle notifiche, ricevono ogni giorno una quantità enorme di messaggi: rapidi, insistenti, spesso sovrapposti. Quasi nessuno, però, è guida verso il loro vero, identitario essere. Anzi. Proprio quella molteplicità di stimoli rende più complicato trovare accesso alla voce e alla storia in cui ri-conoscersi davvero. In mezzo a immagini perfette, modelli già confezionati e vite esposte come vetrine luminose, diventa faticoso ascoltare il proprio centro originario: quel nucleo unico di sensibilità, immaginazione e desiderio che ogni ragazzo porta con sé fin dall'inizio.