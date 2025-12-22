Lapide per il bombardamento di Dalmine | Custodire la memoria significa difendere i valori della pace
Bergamo. Nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre si è svolta, al cimitero monumentale di Bergamo, la cerimonia di scoprimento della lapide dedicata alle 54 vittime del bombardamento di Dalmine avvenuto il 6 luglio 1944. Quel giorno due gruppi di bombardieri degli Alleati, decollati dalle basi in Campania e Puglia, sganciarono, alle ore 11, 400 ordigni sull’area dello stabilimento della Dalmine, sul villaggio industriale e sugli antichi borghi di Mariano, Sabbio e Sforzatica. L’incursione provocò 278 morti, circa 800 feriti, ingenti danni agli impianti e alle infrastrutture. Un bilancio tragico, che vide cinquantaquattro lavoratori originari di Bergamo, tra le vittime più numerose, facendo della città il secondo centro più colpito dopo Dalmine stesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
