Formazioni statistiche e anteprime tra cui TV live streaming notizie sulle squadre e pronostici
Luis Enrique, allenatore del PSG, ha commentato con calma la sconfitta per 3-1 contro il Rennes, sottolineando che le critiche mirate non cambiano nulla. Nel frattempo, Ousmane Dembele si prepara con entusiasmo alla prossima partita di Champions League contro il Monaco, una sfida decisiva per la qualificazione. La squadra francese si allena intensamente in vista della trasferta, mentre i tifosi attendono notizie dai campi di allenamento e dagli esperti di pronostici.
2026-02-16 18:41:00 Breaking news: Anteprima Monaco-PSG. L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha minimizzato il potere delle osservazioni individuali dopo la sconfitta per 3-1 della sua squadra a Rennes venerdì, ma l’attaccante talismanico Ousmane Dembele non si è trattenuto con la prossima trasferta degli spareggi di Champions League a Monaco per la sua squadra. “Dobbiamo mostrare più voglia”, ha detto Dembele a Ligue 1+ (via L’Equipe), sottolineando che il PSG ha perso 1-0 in casa del Monaco in campionato il 29 novembre. “Dobbiamo giocare per il Paris Saint-Germain per vincere le partite perché, se giochiamo da soli in campo, non funzionerà e non vinceremo i titoli che vogliamo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Formazioni, statistiche, TV, streaming, pronostici e anteprime della Liga
Il Real Madrid affronta la Real Sociedad sabato sera in una partita decisiva, perché una vittoria potrebbe portare i blancos in cima alla classifica della Liga.
Formazioni, statistiche e anteprime della Liga 2025/26 con TV, streaming e pronostici
Il Barcellona si prepara a riscattare la difficile sconfitta subita di recente, dopo aver subito il suo risultato più pesante della stagione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pisa-Milan, statistiche a tre zeri e le ultime di formazione: assente Saelemaekers; Formazioni statistiche TV streaming pronostici e anteprime del quarto turno della FA Cup; ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI VS ROMA - Partenopei a caccia del bis dell'Olimpico per evitare l'aggancio dei giallorossi; Napoli-Roma, probabili formazioni: Gasperini punta su Pisilli-Cristante, Soulé in dubbio per il Maradona.
Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioniDove guardare la partita, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. it.uefa.com
Santos-Corinthians streaming live: orario, probabili formazioni e anteprima del matchSantos-Corinthians si gioca il 22 gennaio 2026 al Vila Belmiro per il Paulista. Derby storico tra due rivali di sempre, con il Santos che punta sul fattore campo e il Corinthians sulla solidità difens ... msn.com
Eurosport Cremonese-Genoa: probabili formazioni e statistiche Cremonese-Genoa, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Zini di Cremona, domenica 15 febbraio alle ore 15:00. La Cremonese ha vinto le ultime tre sfid - facebook.com facebook