formazioni statistiche e anteprime tra cui tv live streaming notizie sulle squadre e pronostici

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha commentato con calma la sconfitta per 3-1 contro il Rennes, sottolineando che le critiche mirate non cambiano nulla. Nel frattempo, Ousmane Dembele si prepara con entusiasmo alla prossima partita di Champions League contro il Monaco, una sfida decisiva per la qualificazione. La squadra francese si allena intensamente in vista della trasferta, mentre i tifosi attendono notizie dai campi di allenamento e dagli esperti di pronostici.

2026-02-16 18:41:00 Breaking news: Anteprima Monaco-PSG. L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha minimizzato il potere delle osservazioni individuali dopo la sconfitta per 3-1 della sua squadra a Rennes venerdì, ma l’attaccante talismanico Ousmane Dembele non si è trattenuto con la prossima trasferta degli spareggi di Champions League a Monaco per la sua squadra. “Dobbiamo mostrare più voglia”, ha detto Dembele a Ligue 1+ (via L’Equipe), sottolineando che il PSG ha perso 1-0 in casa del Monaco in campionato il 29 novembre. “Dobbiamo giocare per il Paris Saint-Germain per vincere le partite perché, se giochiamo da soli in campo, non funzionerà e non vinceremo i titoli che vogliamo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

