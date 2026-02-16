formazioni statistiche e anteprime della liga 2025 26 con tv streaming e pronostici

Il Barcellona si prepara a riscattare la difficile sconfitta subita di recente, dopo aver subito il suo risultato più pesante della stagione. La squadra blaugrana, che ha perso terreno in classifica, punta a tornare in vetta lunedì contro il Girona, una partita che potrebbe riaccendere le speranze di titolo. Se i catalani vincono, si posizionano a 32 punti di distanza dal primo posto, avvicinando nuovamente la vetta della Liga.

2026-02-15 19:27:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima Girona-Barcellona. Dopo la sconfitta più pesante della stagione finora, il Barcellona tornerà in vetta alla Liga se vincerà contro il Girona lunedì a 32 punti di distanza. Il Barça ha subito una sconfitta per 4-0 in casa dell’Atletico Madrid giovedì nell’andata della semifinale di Copa del Rey, subendo tutti quei gol prima dell’intervallo e con l’espulsione di Eric Garcia a cinque minuti dalla fine. Il risultato è stato uno shock per una squadra che era stata quasi perfetta in casa da novembre, vincendo nove partite di fila nella Liga prima della sconfitta per 2-1 in casa della Real Sociedad il 18 gennaio e collezionando da allora tre vittorie con un punteggio complessivo di 9-1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

