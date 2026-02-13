formazioni statistiche tv streaming pronostici e anteprime del quarto turno della fa cup

Il quarto turno della FA Cup è al centro dell’attenzione dopo che il Manchester City ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Salford City. I tifosi sono già in fermento sui social, dove si discutono le strategie e le possibilità di risultato. In campo ci saranno diversi giocatori chiave, tra cui il giovane talento appena inserito in rosa, che potrebbe fare la differenza. La partita si giocherà questa sera alle 20:45, trasmessa in diretta su diverse piattaforme streaming.

2026-02-13 18:49:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Anteprima Manchester City-Salford City. Il Manchester City accoglie sabato pomeriggio il Salford City, squadra della League Two, all’Etihad Stadium per il quarto turno della FA Cup. Le due squadre si sono affrontate nella competizione la scorsa stagione, quando la squadra di Pep Guardiola ha vinto 8-0 in casa sugli Ammies al terzo turno. Il City arriva nel fine settimana in ottima forma nazionale, avendo rafforzato la propria posizione nella corsa al titolo della Premier League con vittorie consecutive su Liverpool e Fulham, quest’ultima una vittoria per 3-0 all’Etihad a metà settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Ecco un’introduzione adatta: In vista del terzo turno della FA Cup 202526, presentiamo un'analisi delle formazioni, statistiche e anticipazioni sulle sfide in programma.

