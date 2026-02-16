Forlimpopoli accelera sulla comunità energetica | Eva Energia Valore Artusiano è pronta a partire

Il Comune di Forlimpopoli ha dato il via libera alla nascita della comunità energetica Eva, dopo aver approvato le modifiche allo statuto durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. La decisione arriva in un momento in cui il progetto prende forma concreta, con l’obiettivo di produrre energia pulita per le case del territorio. Ora, Eva potrà attivare i primi impianti di pannelli solari e coinvolgere direttamente i cittadini nell’autoproduzione di energia.

Eva conferma così la vocazione di Forlimpopoli verso la sostenibilità energetica, la collaborazione tra cittadini e istituzioni e la promozione di iniziative a favore dell’ambiente e del sociale Un passo importante per la comunità energetica rinnovabile Eva – Energia Valore Artusiano. Il Consiglio comunale di Forlimpopoli, nella seduta del 10 febbraio, ha approvato le modifiche allo statuto che confermano la trasformazione di Eva da associazione non riconosciuta a riconosciuta, un passaggio fondamentale per tutelare gli amministratori e garantire una gestione più strutturata e trasparente dell’associazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

