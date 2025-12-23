Nasce la comunità energetica di Fabriano Città Appenninica | energia condivisa come scelta di futuro
FABRIANO – Fabriano sceglie di guardare avanti puntando sull’energia rinnovabile e sulla condivisione. Il 17 dicembre segna ufficialmente la nascita della comunità energetica rinnovabile “Città Appenninica”, un progetto promosso dal Comune di Fabriano insieme all’Unione montana dell’Esino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
