Eduard Hallberg in testa al folle slalom di Madonna di Campiglio Vinatzer inforca | era davanti a metà pista

Eduard Hallberg si è distinto nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, valida per la Coppa del Mondo 2026, chiudendo in testa. Durante la gara, Vinatzer ha commesso un errore e ha inforcato, mentre Hallberg si è mantenuto stabile al vertice della classifica. La competizione prosegue con le seconde run, offrendo ulteriori emozioni agli appassionati di sci alpino.

Un sensazionale Eduard Hallberg ha chiuso al comando una meravigliosa prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2026. Nello splendido scenario della pista "3-Tre", come tradizione sotto la luce dei riflettori, abbiamo assistito ad una prima metà di gara letteralmente spettacolare con tante sorprese, distacchi ridottissimi (i primi 6 sono in appena 35centesimi) e la consapevolezza che tutto sarà rimesso in palio nella seconda manche che scatterà alle ore 21.00. Le emozioni, statene certi, non mancheranno. La prima manche ha visto un disegno filante con qualche insidia proposta dall'allenatore dei francesi Thomas Maitre.

