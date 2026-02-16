LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 16 febbraio in DIRETTA | Meillard oro in slalom azzurri sotto nel curling

Martino Meillard ha vinto l’oro nello slalom, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di sci alpino, mentre gli azzurri soffrono nel curling. Questa mattina, gli eventi si sono susseguiti con emozioni forti e risultati sorprendenti, tra cui la conquista del primo metallo prezioso per la Svizzera. La giornata prosegue con altre sfide e gare in programma, che terranno tutti col fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 16 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.