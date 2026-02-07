Foggia via De Petra | residenti allarmati corse serali e rischio incidenti per i pedoni

A Foggia, via De Petra si riempie di auto che corrono troppo forte ogni sera. I residenti sono preoccupati, perché la strada si trasforma in un circuito improvvisato, con rischi elevati per chi attraversa. Ogni notte si ripetono le stesse scene: auto che sfrecciano, pedoni in difficoltà e la paura di incidenti. La situazione sta diventando insostenibile, e i residenti chiedono interventi immediati alle autorità.

Via Giulio De Petra a Foggia si trasforma ogni sera in un tracciato di corsa, un luogo dove la velocità e l'imprudenza mettono a rischio l'incolumità dei pedoni. È l'allarme lanciato dai residenti, esasperati da una situazione che definiscono "folle" e che si ripete puntualmente, trasformando una normale strada di quartiere in un potenziale pericolo. Il problema, emerso con forza nelle ultime settimane, si aggiunge a un contesto cittadino già provato da recenti incidenti stradali, tra cui un evento mortale in via Scillitani che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana. La denuncia, raccolta da, dipinge un quadro preoccupante: automobilisti e motociclisti che trasformano il rettilineo di via De Petra in una pista di accelerazione, incuranti delle strisce pedonali e della sicurezza altrui.

