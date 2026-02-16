Flussi di cassa entro il 28 febbraio | spunti operativi di predisposizione Con Checklist

Il Ministero dell’Istruzione ha richiesto alle scuole di predisporre il Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio, per garantire una gestione più efficace dei fondi pubblici. Questa novità, introdotta recentemente, ha colpito molte segreterie scolastiche che si sono trovate a dover affrontare un adempimento mai affrontato prima. Per facilitare il lavoro, sono state predisposte delle checklist operative che aiutano a rispettare le scadenze e a organizzare i dati finanziari.

Negli ultimi mesi molte scuole si sono trovate davanti a un adempimento nuovo, con una scadenza fissa e un nome che suona più "da Ragioneria" che da segreteria: Piano annuale dei flussi di cassa. In concreto, però, non è un nuovo bilancio né un duplicato del Programma Annuale: è un documento di pianificazione della liquidità.

