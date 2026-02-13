Flussi di cassa scadenza entro il 28 febbraio | cosa deve fare il Dirigente cosa il DSGA Con checklist per gli adempimenti

Il Dirigente scolastico e il DSGA devono preparare e consegnare entro il 28 febbraio il Piano annuale dei flussi di cassa, un nuovo adempimento introdotto dalla Ragioneria che richiede una dettagliata pianificazione delle entrate e uscite finanziarie della scuola. Questa scadenza, che si avvicina rapidamente, impone ai responsabili di seguire una checklist precisa per assicurare la corretta compilazione e trasmissione del documento.

Nuovo adempimento per le scuole, con scadenza fissa della Ragioneria, il Piano annuale dei flussi di cassa. Si tratta di un documento di pianificazione della liquidità che serve a rendere prevedibili e verificabili incassi e pagamenti. In arrivo lunedì per gli abbonati a Gestire la scuola, una guida con le incombenze per Dirigenti e Direttori.. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su flussi cassa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ricordato alle scuole di inviare il Piano annuale dei flussi di cassa entro il 28 febbraio.

Ultime notizie su flussi cassa

Argomenti discussi: Le previsioni di cassa: dal Piano annuale dei flussi di cassa all’adeguamento dei Principi contabili; Contabilità, gestione dei flussi finanziari e nuovo piano di cassa: le prossime scadenze; Flussi finanziari delle istituzioni scolastiche 2026; Piano annuale dei flussi di cassa nelle scuole: tutte le indicazioni MIM e la scadenza del 28 febbraio.

Piano annuale dei flussi di cassa: indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 6 febbraio, è tornato a richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche sugli obblighi relativi alla trasmissione dei flussi finanziari e ... orizzontescuola.it

Contabilità, gestione dei flussi finanziari e nuovo piano di cassa: le prossime scadenzeLa gestione contabile delle istituzioni scolastiche sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta dalla necessità di una sempre maggiore trasparenza amministrativa e da un monitoraggio ... tecnicadellascuola.it

Con la nota n. 2284 del 6 febbraio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ribadito l’obbligo per le Istituzioni scolastiche di predisporre – entro il 28 febbraio – il Piano annuale dei flussi di cassa. Un adempimento aggiuntivo, che si somma a quelli già - facebook.com facebook