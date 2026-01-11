Insulti sessisti sui social Cinzia Romboni nel mirino E lei sporgerà denuncia

Gli insulti sessisti rivolti alla consigliera Cinzia Romboni sui social hanno suscitato attenzione e condanna. La politica ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia, mentre colleghi e cittadini esprimono solidarietà. Questo episodio mette in luce le criticità legate al rispetto e alla tutela delle donne nella sfera pubblica e online, richiedendo un intervento deciso per contrastare comportamenti discriminatori e garantire un ambiente digitale più sicuro.

Insulti sessisti alla consigliera meloniana Cinzia Romboni: probabile la querela e piena solidarietà da colleghe e cittadini. “Episodi del genere possono scatenare conseguenze gravi. Per fortuna io sono forte e vado a testa alta”: la Romboni sta comunque valutando se denunciare o meno gli autori, i ‘leoni da tastiera’, ben identificabili, che l’hanno offesa sull’aspetto fisico nei commenti sul profilo facebook di Canale 50. Galeotto l’appello, lanciato tramite appunto la tv locale, da parte della stessa consigliera, moglie e madre di due figli, impiegata alla Pluriservizi e molto attiva nelle questioni amministrative, per una petizione sulla sicurezza del nostro Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insulti sessisti sui social. Cinzia Romboni nel mirino. E lei sporgerà denuncia Leggi anche: Sardegna, la presidente Alessandra Todde nel mirino: pesanti insulti sessisti sui social Leggi anche: Matilde Siracusano denuncia gli insulti sessisti ricevuti sui social: “È inaccettabile, bisogna denunciare” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Insulti sessisti sui social. Cinzia Romboni nel mirino. E lei sporgerà denuncia; Dall'Aquila insulti sessisti alla Meloni, la denuncia del centrodestra: “Nessun silenzio selettivo”. Insulti sessisti e razzisti sui social a Senka Majda, Fratoianni (SI): "È ora di finirla con queste campagne d'odio" - Il leader di SI esprime solidarietà dopo l’ondata di insulti alla militante che aveva criticato il commento di Isacco Cantini. gonews.it

