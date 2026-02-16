Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l'azzurra si prende il bronzo nel Big Air dello sci freestyle

Flora Tabanelli ha conquistato il suo primo podio olimpico a soli 18 anni, vincendo il bronzo nel Big Air di sci freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta ha impressionato il pubblico con una performance audace e tecnicamente perfetta, facendo salire il suo punteggio dopo una serie di salti complessi. La sua medaglia rappresenta una grande svolta per il team italiano, che fino a quel momento aveva fatto fatica a salire sul podio in questa specialità.

Flora Tabanelli si prende incredibilmente la medaglia di bronzo nel Big Air di sci freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Un successo pazzesco per la 18enne emiliana.🔗 Leggi su Fanpage.it Flora Tabanelli straordinaria! A 18 anni l’azzurra si prende il bronzo nel Big Air di ski freestyle Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha conquistato il bronzo nel Big Air di ski freestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'Azzurra Flora Tabanelli è medaglia di bronzo nel big air Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vive Flora Tabanelli?; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla; Flora Tabanelli rinuncia alla qualificazione dello Slopestyle, punterà tutto sul Big Air. Gli azzurri per il PGS; DUE MEDAGLIE PER INIZIARE! Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa di Bormio, Von Allmen imprendibile. Freestyle, l’Italia sogna con Tabanelli: è terza dopo la prima mancheLa Big Air Femminile fa sognare l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prova straordinaria di Flora Tabanelli, che per ora è terza ... sportface.it Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: sventato il rischio cancellazione! Il nuovo orario: assente una favoritaAGGIORNAMENTO ORE 20.30. L'inizio della finale del Big Air femminile è stata anticipata alle ore 20.45, sono fasi un po' concitate. --- AGGIORNAMENTO ORE ... oasport.it FLORA TABANELLI VINCE UNA MEDAGLIA STORICA NELLO SCI FREESTYLE L'azzurra chiude al 3º posto nel Big Air e si porta a casa un bronzo: è la prima medaglia nella storia per l'Italia nel freestyle. Un'impresa compiuta a soli 18 anni e al rientro da x.com Un'altra medaglia per la nostra Italia NEL FREESTYLE BIG AIR PER LA 18ENNE FLORA TABANELLI Che SOLO 3 MESI FA SI INFORTUNAVA GRAVEMENTE! - facebook.com facebook