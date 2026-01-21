Flora Tabanelli sempre più vicina alle Olimpiadi | l’azzurra torna ad allenarsi in gruppo

Flora Tabanelli, atleta italiana, si sta nuovamente allenando in gruppo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo un infortunio al legamento del ginocchio destro, le recenti attività suggeriscono un possibile recupero in tempo utile per la competizione. Questa ripresa rappresenta un passo importante per la preparazione della squadra azzurra, con l’obiettivo di partecipare ai Giochi con tutte le atlete in forma.

Arriva una notizia importanza in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Flora Tabanelli, una delle atlete più attese della squadra azzurra, potrebbe recuperare in tempo dopo il suo infortunio al legamento del ginocchio destro. La giovane azzurra classe 2007, infatti, è pronta a tornare ad allenarsi con la squadra. Un passo importante verso il ritorno alle gare. La squadra azzurra di Freeski infatti sarà impegnata a Laax (Svizzera) fino a sabato 24 gennaio per una sessione importante di allenamento. Vedremo in azione quattro atleti: Maria Gasslitter, Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e, per l’appunto, Flora Tabanelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli negli Usa. Olimpiadi ora più vicineFlora Tabanelli ha annunciato tramite una storia su Instagram il suo viaggio negli Stati Uniti, simbolo di un percorso verso le Olimpiadi di Livigno in febbraio.

