Flora Tabanelli bronzo storico nel freestyle nonostante l’infortunio

Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo nel freestyle, nonostante un infortunio recente che aveva messo in dubbio la sua partecipazione. La gara si è svolta a Pechino, dove l’atleta ha dato il massimo nonostante le difficoltà fisiche. Solo poche settimane fa, Flora si trovava al J Medical di Torino, insieme a Federica Brignone, e nessuno avrebbe immaginato che poi avrebbero entrambe salito sul podio olimpico.

Qualche settimana fa, quando Flora Tabanelli si trovava al J Medical di Torino assieme a Federica Brignone nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che oggi avrebbero entrambe vestito una medaglia olimpica. Se la sciatrice valdostana ne ha raccolte due d'oro nello sci alpino, la giovanissima azzurra ha fatto la storia dello sport tricolore, portando a casa la prima medaglia di bronzo nel Big Air del freestyle. A vederla volare c'era anche la mamma, specialista dei moguls ad Albertville e Nagano ma senza mai andare a medaglia. Flora, invece, è riuscita nell'impresa rischiando il tutto per tutto al terzo salto e migliorando il punteggio della prima manche riuscendo a salire sul gradino più basso del podio.