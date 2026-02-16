Flop digiuno intermittente il ‘verdetto’ | Non porta a una maggiore perdita di peso

Il digiuno intermittente ha mostrato i suoi limiti, secondo uno studio recente che attribuisce il mancato risultato a una ridotta aderenza dei partecipanti. La ricerca ha coinvolto un gruppo di persone che hanno adottato questa dieta, ma molti non sono riusciti a rispettarla regolarmente, compromettendo così i risultati attesi. Un esempio concreto è un partecipante che ha saltato più di un pasto a causa di impegni improvvisi, rendendo difficile mantenere la finestra di alimentazione prevista.

(Adnkronos) – Digiuno intermittente sì o no? Negli ultimi anni la popolarità del regime alimentare diviso in finestre è cresciuta a dismisura, alimentata dai social e dai continui 'endorsement' di influencer del benessere che elogiano il sistema in particolare nella modalità 168: si digiuna per 16 ore e si concentrano i pasti in 8 ore nell'arco di una giornata. In ambito scientifico, lo scetticismo non è mancato. "Non è così importante quando si mangia, conta la quantità totale. Uno può anche mangiare 5 volte al giorno, basta che il totale sia relativamente poco. Si può mangiare 3 o 5 volte al giorno, conta cosa si mangia: frutta e verdura, se possibile pane e pasta integrali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Crohn: digiuno intermittente migliora sintomi, peso e metabolismo in uno studio canadese. L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn. Il digiuno intermittente? «Non fa dimagrire più di altre diete». Cosa dice lo studio che smonta l’ultima moda per perdere peso Uno studio recente dimostra che il digiuno intermittente non aiuta a perdere più peso rispetto ad altre diete. Digiuno Intermittente: funziona davvero o è solo una moda Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Digiuno intermittente, per la scienza è un flop: «Solo hype, non c'è perdita di peso». Lo studio sugli effetti collateraliIl digiuno intermittente fa flop al banco di prova della scienza. Il metodo per dimagrire, la cui popolarità negli ultimi anni è cresciuta ... msn.com Il digiuno intermittente non fa perdere peso: ecco perché la tendenza (amatissima dalle star) è un flop secondo la scienzaDa tendenza alimentata dai social a flop. Questa la parabola del digiuno intermittente. Se negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta ... msn.com #digiuno intermittente, per la scienza è un flop: «Solo hype, non c'è perdita di peso». Lo studio sugli effetti collaterali x.com E’ tornato a segnare dopo un digiuno di due mesi e mezzo abbondanti ma, in fin dei conti, nessuno dalla... - facebook.com facebook