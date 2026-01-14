Il Fisco rafforza i controlli con un piano di verifiche digitali più incisivo. Quest'anno, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza prevedono circa 395 mila controlli, selezionati in modo mirato attraverso l'analisi dei dati. Questa strategia punta a migliorare l’efficienza delle verifiche, garantendo maggiore trasparenza e rispetto delle norme fiscali per tutti i contribuenti.

Il Fisco si rinnova. Da quest'anno l'attività di controllo dell' Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza punterà a effettuare 395 mila verifiche complessive che saranno frutto si una selezione mirata, costruita sui dati. Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) ha fissato l'obiettivo di 320 mila accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, a cui si aggiungono 75 mila verifiche mirate della Guardia di Finanza. Al vertice di questa macchina c'è la Sogei, la società informatica del ministero dell’Economia, che incrocia quotidianamente oltre 200 banche dati. Parliamo, per esempio, di dichiarazioni fiscali, conti correnti, spese sostenute, fatture elettroniche, flussi Iva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fisco, il 730 nel mirino: verifiche digitali a raffica, chi rischia grosso

Leggi anche: Fisco, raffica di controlli mirati nel 2026: ecco chi rischia verifiche dell’Agenzia delle Entrate

Leggi anche: Fisco, scattano 395 mila controlli (digitali): incroci tra 730, conti e spese, come funzionano e chi rischia di più

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Fisco nel tuo conto? Illegale: la sentenza che cambia tutto | .it.

Spese sanitarie nel mirino dell’Agenzia delle Entrate: una modifica nel 730 farà la differenza - Per anni, infatti, il processo di verifica delle detrazioni fiscali è stato un incrocio di dati su larga scala. iodonna.it

Rimborsi fiscali da 730: online le regole 2025 - Se il contribuente presenta il Modello 730 precompilato con modifiche, il Fisco può effettuare controlli entro i quattro mesi successivi, ma ci sono precisi elementi che fanno scattare queste ... pmi.it

Fisco 2026, cambia tutto: chi rischia (di più) di finire nel mirino dei controlli x.com

Fisco 2026, cambia tutto: chi rischia (di più) di finire nel mirino dei controlli facebook