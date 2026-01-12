Teatro della Toscana dopo le tensioni arriva il rilancio | pubblico in crescita e nuovo asse con il Metastasio

Dopo un periodo di tensioni politiche e istituzionali, il Teatro della Toscana si avvia verso un rilancio. Il pubblico cresce e si consolida una nuova collaborazione con il Metastasio, segnando un passo importante per il futuro dell’istituzione. Questa fase di rinnovamento testimonia un percorso di stabilità e rinnovamento culturale, volto a rafforzare il ruolo del teatro nel panorama artistico regionale e nazionale.

A distanza di pochi mesi dalle tensioni politiche e istituzionali che hanno investito il Teatro della Toscana, il clima appare profondamente mutato. Alla presentazione del primo anno di direzione artistica di Stefano Massini, il quadro che emerge è quello di un'istituzione che prova a voltare.

