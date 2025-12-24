parigi al via a notre dame le celebrazioni del natale

La cattedrale di Notre-Dame de Paris ha iniziato le celebrazioni di Natale con una messa pomeridiana. Tra poche ore, l’arcivescovo di Parigi celebrerà la messa di mezzanotte nella cattedrale. Durante la funzione pomeridiana, il vicerettore Guillaume Normand ha lanciato un appello alla pace e alla fraternità. “Come non pensare stasera alle persone in conflitto”, ha detto ai fedeli, “alle famiglie dilaniate dalle atrocità della guerra, alle vite ingiustamente stroncate”. Il 15 aprile 2019, un devastante incendio ha costretto la chiusura del monumento. Dopo cinque anni di lavori di restauro, ancora in corso, Notre-Dame ha riaperto nel dicembre 2024 con una grande cerimonia che ha attirato leader da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

