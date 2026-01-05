Il prossimo 8 gennaio a San Miniato al Monte, Firenze, si svolgerà una cerimonia in memoria di Maria Cristina Ogier. Riconosciuta come Serva di Dio, è l’unica donna della chiesa fiorentina del Novecento a ricevere questo titolo dalla Congregazione per le cause dei Santi, accanto a figure come Giorgio La Pira. L’evento, previsto alle ore 18, intende celebrare il suo impegno e la sua spiritualità.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio, alle ore 18, si terrà la celebrazione a San Miniato al Monte per Maria Cristina Ogier, l’unica donna della chiesa fiorentina del Novecento a cui sia stato riconosciuto - insieme a Giorgio La Pira, a don Giulio Facibeni e al cardinale Elia Dalla Costa - il titolo di Serva di Dio dalla Congregazione per le cause dei Santi. Alla memoria di questa ragazza davvero speciale, in occasione dell’anniversario della morte, viene dedicata la concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Gherardo Gambelli a cui prenderà parte anche l’abate padre Bernardo Gianni. “È una grande gioia la presenza dell’arcivescovo Gherardo a San Miniato per celebrare lo stretto legame tra Maria Cristina e la Chiesa fiorentina di cui ella rappresenta una giovane fioritura, breve ma di grande intensità, è l'occasione per affidare al Signore il cammino del processo che ci auguriamo la conduca alla beatificazione”, sottolinea padre Bernardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, l’8 gennaio celebrazione per Maria Cristina Ogier a San Miniato al Monte

