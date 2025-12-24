Il futuro del Diamante Fiorentino Giani tratta con gli eredi dei Lorena | L’Elettrice Palatina lo voleva qui

Il futuro del Diamante Fiorentino si apre a nuovi orizzonti: Giani ha avviato trattative con gli eredi dei Lorena, ricordando come l’Elettrice Palatina desiderasse che il prezioso gioiello rimanesse a Firenze. Dopo anni di incertezze e dubbi, si prospetta un possibile ritorno in città di un simbolo storico, che sembra finalmente avvicinarsi a una soluzione condivisa e rispettosa della sua storia.

Firenze, 24 dicembre 2025 – "Lo riporteremo a 'casa'. È nostro". Sembrava perduto, forse rubato, si diceva addirittura smembrato. Ma in realtà esiste ancora, in tutta la sua opulenza, con i suoi 137,27 carati e le sue 127 faccette. È il Diamante Fiorentino, uno dei diamanti più grandi al mondo, arrivato a Firenze all'inizio del Seicento come pietra grezza e acquistato da Ferdinando I de' Medici nel 1601. Scomparso dalla scena pubblica dopo la Seconda Guerra Mondiale, adesso è tra i tesori degli Asburgo Lorena che però, documenti alla mano, rientra fra i beni che Anna Maria Luisa de' Medici, l'Elettrice Palatina, elencò fra le gioie "unite allo Stato", e dunque da mantenere in Toscana.

Riportare il Diamante fiorentino in Toscana, avviato il dialogo con l’erede degli Asburgo - Giani: "Non è solo una questione morale, ma storica e documentata dal Patto di famiglia del 1740" ... intoscana.it

Giani ‘riporteremo il Diamante fiorentino in Toscana, è nostro’ - Il Diamante fiorentino, noto come Florentiner, ritrovato in una cassaforte del Québec, nel Canada, considerato uno dei diamanti più grandi al mondo con i suoi ... controradio.it

