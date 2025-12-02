Rette non pagate | caccia ai furbetti dell’asilo
A Cattolica torna d’attualità il capitolo delle rette scolastiche non pagate. E questa volta il Comune ha deciso di passare all’azione, avviando il recupero coattivo degli importi rimasti in sospeso. Una mossa che riguarda i ’furbetti dell’asilo’: famiglie che negli anni scorsi non hanno versato le quote dovute per i servizi educativi dell’infanzia. Dopo mesi di verifiche da parte degli uffici, è stata infatti reso esecutivo il provvedimento che raccoglie gli avvisi di accertamento legati alle rette scolastiche rimaste insolute nel triennio 2019-2021-2022. La somma complessiva da recuperare è di quasi 10mila euro: un importo non certo elevatissimo, ma che Palazzo Mancini conta di poter incamerare anche per mandare un segnale forte sul fronte della lotta all’evasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
