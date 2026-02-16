Finestre bucherellate a colpi d' arma da fuoco | avvertimento per una disoccupata?

Una donna disoccupata ha scoperto che le sue finestre sono state perforate da colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile, dopo aver fatto ritorno alla sua casa di campagna, che non visitava da dicembre. La casa si trova in una zona isolata e poco frequentata, e i danni sono stati trovati questa settimana, appena tornata.

La quarantaquattrenne non metteva piede nella casa di campagna dallo scorso dicembre, nei giorni scorsi l'inquietante scoperta. Aperta un'inchiesta In quella casa di campagna non metteva piede da dicembre. Negli scorsi giorni, non appena vi ha fatto ritorno, ha scoperto che tanto una finestra a piano terra quanto una al primo piano erano state bucherellate a colpi d'arma da fuoco, quasi sicuramente un fucile. A denunciare, a carico di ignoti, il danneggiamento è stata una quarantaquattrenne disoccupata di Canicattì. E subito sono state avviate le indagini per cercare di stabilire in che contesto è maturato quello che sembrerebbe avere le caratteristiche di un avvertimento.